Fannie Mae-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Federal National Mortgage Association Aktie wird derzeit durch verschiedene technische Analysemethoden bewertet. Die 200-Tage-Linie liegt bei 2,9 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +29,31 Prozent, was ebenfalls ein positives Signal für die Aktie darstellt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 37,64 Punkten und der RSI25 bei 36,94 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für die Federal National Mortgage Association-Aktie hindeutet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend neutral über die Federal National Mortgage Association diskutiert, wobei in den letzten Tagen eine Tendenz zu negativen Themen zu beobachten ist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls analysiert. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, aber die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält die Federal National Mortgage Association-Aktie daher gemischte Bewertungen basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.