Fannie Mae Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Federal National Mortgage Association neutral ist. Der RSI misst Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume hinweg und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Federal National Mortgage Association-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 2,81 und ein Wert für den RSI25 von 3,96, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Federal National Mortgage Association derzeit bei 5998,25 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 9525 USD liegt, was einem Abstand von +58,8 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt eine Differenz von +32,2 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine positive Einstufung der Federal National Mortgage Association-Aktie.

