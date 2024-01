Fannie Mae Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Federal National Mortgage Association diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Federal National Mortgage Association, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Federal National Mortgage Association derzeit bei 6069,75 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 10000 USD aus dem Handel ging und einen Abstand von +64,75 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 7374,9 USD, was einer Differenz von +35,6 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Federal National Mortgage Association beträgt aktuell 4,55 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem Wert von 3,66 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Federal National Mortgage Association nicht ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.