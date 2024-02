Fannie Mae Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Federal National Mortgage Association-Aktie weist einen Wert von 83 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 34,52, was als neutral bewertet wird. Dementsprechend erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 3,21 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,5 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200 und GD50, die jeweils als "Gut" eingestuft werden.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung. Die Aufmerksamkeit in den Diskussionen über das Unternehmen nimmt jedoch ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Federal National Mortgage Association aufgrund der RSI-Analyse und der abnehmenden Diskussionsaktivität in den sozialen Medien.