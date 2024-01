Fannie Mae Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild der Federal National Mortgage Association, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 4,55 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Federal National Mortgage Association derzeit überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 3,66 eine Überverkaufssituation an, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine überwiegend negative Stimmung gegenüber der Federal National Mortgage Association in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Federal National Mortgage Association bei 6069,75 USD verzeichnet, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +35,6 Prozent, was ebenfalls auf ein positives Signal hindeutet. Insgesamt wird die Federal National Mortgage Association daher positiv bewertet.