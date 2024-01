Fannie Mae Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Federal National Mortgage Association deutet auf eine überverkaufte Situation hin. Der RSI liegt bei 16,67, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird und ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung für die Federal National Mortgage Association ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien standen in den vergangenen Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über die Federal National Mortgage Association. Die Aufmerksamkeit der Anleger ist jedoch insgesamt abnehmend, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Federal National Mortgage Association-Aktie sowohl in einem längerfristigen Aufwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,15 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,25 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,78 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Federal National Mortgage Association-Aktie auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.