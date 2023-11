Fannie Mae Aktie: So könnte es weitergehen!

Federal National Mortgage Association erhält gemischte Bewertungen von Anlegern in Diskussionsforen und sozialen Medien. Es wurden keine deutlichen positiven oder negativen Themen in den vergangenen Tagen gefunden, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) von 7 und 25 Tagen zeigt an, dass die Aktie überkauft ist und damit schlecht bewertet wird. In der technischen Analyse ergibt sich eine gute Bewertung aufgrund eines positiven Abweichung des Schlusskurses von 200 Handelstagen. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine neutrale Bewertung. Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien war positiv und zeigt eine erhöhte Aufmerksamkeit, allerdings wurde insgesamt weniger über das Unternehmen diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der gemischten Bewertungen ein gutes Gesamtrating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Fannie Mae-Analyse vom 28.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Fannie Mae jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Fannie Mae-Analyse.

Fannie Mae: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...