Fannie Mae Aktie: Prognosen und Erwartungen für die Quartalszahlen am 27.07.2023

In knapp vier Wochen, genauer gesagt in 28 Tagen, wird das in Washington/USA ansässige Unternehmen Fannie Mae seine Bilanz für das zweite Quartal präsentieren. Die Frage ist: Welche Umsatz- und Gewinnzahlen können Aktionäre erwarten? Wie verändert sich der Kurs der Fannie Mae Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Fannie Mae Aktie steht kurz vor einer wichtigen Bekanntmachung: In 28 Tagen werden bei Markteröffnung die neuen Quartalszahlen vorgestellt – mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von stolzen 458,82 Mio. EUR sind sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt auf das Ergebnis.

Nach datenanalyse prognostizieren Analytiker ein mögliches leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal. Im zweiten Quartal des Jahres 2022 erzielte Fannie Mae noch einen beachtlichen Umsatz von 7,48 Mrd. EUR; aktuell rechnet man jedoch mit...