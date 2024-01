Fannie Mae Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Federal National Mortgage Association liegt der RSI bei 80, was darauf hinweist, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 26 und deutet somit auf eine überverkaufte Situation hin, der ein "Gut" zugeordnet wird. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Federal National Mortgage Association bei 4,25 USD liegt, was einen Abstand von +42,62 Prozent zum GD200 (2,98 USD) bedeutet und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 3,25 USD und zeigt einen Abstand von +30,77 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Alles in allem wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen rund um die Federal National Mortgage Association in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen häufen sich die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Zuletzt zeigte sich in den Social Media eine Zunahme negativer Kommentare über die Federal National Mortgage Association. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte negative Signale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Aktie erhält insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund einer abnehmenden Aufmerksamkeit und einer zunehmenden Anzahl negativer Beiträge in den sozialen Medien.