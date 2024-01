Fannie Mae Aktie: Jetzt wird es konkret!

Bei Federal National Mortgage Association hat sich in den letzten Wochen das Stimmungsbild nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Hinsicht führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 9500 USD lag, was einem Unterschied von +59,45 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt deuten auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Federal National Mortgage Association-Aktie überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage weisen auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Federal National Mortgage Association. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt wird die Federal National Mortgage Association von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung für die Stimmung und einer "Gut"-Bewertung für die charttechnische Analyse und den Relative Strength Index bewertet.