Fannie Mae Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Federal National Mortgage Association-Aktie liegt bei 83 und zeigt somit an, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Vergleicht man dies mit dem 25-Tage-RSI von 34,52, so ist die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Federal National Mortgage Association.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei der Federal National Mortgage Association festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt die Federal National Mortgage Association daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Was die Anleger betrifft, so wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Federal National Mortgage Association auf 3,21 USD, während die Aktie selbst bei 5,5 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +71,34 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,96 USD, was einen Abstand von +38,89 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Federal National Mortgage Association daher eine Gesamtnote von "Gut".