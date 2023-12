Fannie Mae Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Federal National Mortgage Association ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Bewertung "Neutral" führt. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Es wurden keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt. Daher wird auch dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Federal National Mortgage Association zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 47,6 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 46,48 Punkten im neutralen Bereich. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Federal National Mortgage Association bei 2,9 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,2 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage schneidet das Unternehmen mit einem Abstand von +7,74 Prozent positiv ab und erhält ebenfalls eine Bewertung von "Gut". Insgesamt wird Federal National Mortgage Association daher mit "Gut" bewertet.