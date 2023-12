Fannie Mae Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Federal National Mortgage Association hat in den letzten Wochen einen gleitenden Durchschnittskurs von 2,9 USD erreicht, während der Aktienkurs selbst bei 3,2 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von +10,34 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,97 USD, was einem Abstand von +7,74 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist jedoch eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Federal National Mortgage Association haben sich nicht wesentlich verändert. Während es keine auffälligen Veränderungen im Stimmungsbild gibt, wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält die Federal National Mortgage Association daher in diesem Bereich ein "Gut".

Schließlich wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (47,6 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (46,48 Punkte) zeigen an, dass die Federal National Mortgage Association weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.