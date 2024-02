Fannie Mae Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Federal National Mortgage Association hat in den letzten Wochen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, wobei der gleitende Durchschnittskurs nun bei 3,86 USD liegt und der aktuelle Kurs bei 6,39 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie eine Distanz von +65,54 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. Auch in Bezug auf den GD50 für die vergangenen 50 Tage mit einem Stand von 4,95 USD liegt die Aktie mit einem Abstand von +29,09 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt wird die Gesamtnote daher als "Gut" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage, weshalb die Bewertung hierfür als "Neutral" ausfällt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) dient zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses und weist hier einen RSI-Wert von 100 auf, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 31,96, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich als eher neutral, obwohl in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Federal National Mortgage Association trotz positiver Kursentwicklung und gestiegener Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien eine neutrale bis negative Bewertung aufweist.