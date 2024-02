Fannie Mae Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Federal National Mortgage Association wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge in den letzten beiden Wochen zu diesem Thema geschlossen hat. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "neutral" Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lassen wesentliche Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in sozialen Medien zu. Bei der Federal National Mortgage Association konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral". Allerdings konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Federal National Mortgage Association auf dieser Stufe daher eine "gut" Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Federal National Mortgage Association derzeit bei 3,86 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,39 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "gut". Die Distanz zum GD200 beträgt +65,54 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "gut" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 4,95 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +29,09 Prozent ebenfalls als "gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI der Federal National Mortgage Association beträgt 100, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 31,96, was wiederum zu einer Einstufung als "neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einer Gesamtbewertung als "schlecht".