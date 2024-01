Fannie Mae Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Federal National Mortgage Association befindet sich nach einer technischen Analyse in einer guten Position. Die 200-Tage-Linie liegt bei 5998,25 USD, was einem Abstand von +58,8 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 9525 USD entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ein Niveau von 7204,9 USD erreicht, was einer Differenz von +32,2 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wurde.

Der Relative Strength-Index zeigt aktuell einen Wert von 2,81, was darauf hindeutet, dass die Federal National Mortgage Association überverkauft ist und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Dieses Signal verstärkt sich noch mehr, wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, denn in diesem Fall wird ein Wert von 3 ermittelt.

Das Anleger-Sentiment für die Federal National Mortgage Association ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und auch die Diskussionen in den vergangenen Tagen haben weder stark positive noch negativen Themen hervorgebracht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie zeigt jedoch ein gemischteres Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet ergeben ein unterdurchschnittliches langfristiges Stimmungsbild, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung, während das langfristige Stimmungsbild eher gemischt ausfällt.