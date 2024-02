Fannie Mae Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Federal National Mortgage Association-Aktie wird aufgrund der technischen Analyse als "Gut" bewertet. Der aktuelle Kurs von 10200 USD liegt 55,2 Prozent über dem GD200 (6572 USD), während der GD50 bei 9070,9 USD liegt, was einem Abstand von +12,45 Prozent entspricht. Die Relative Strength Index (RSI) Analyse ergibt ein "Neutral"-Rating für die letzten 7 Tage und die letzten 25 Handelstage, da der RSI-Wert bei 50 bzw. 43,69 liegt.

Ein Blick auf das Sentiment und den Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild gab. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Anlegerbewertung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend neutrale Haltung in den letzten zwei Wochen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse ein "Gut"-Rating, der RSI ein "Neutral"-Rating und das Sentiment und die Anlegerbewertung ein "Schlecht" bzw. "Neutral"-Rating ergeben.