Fannie Mae Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten vier Wochen hat sich das Stimmungsbild der Federal National Mortgage Association in den sozialen Medien aufgehellt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert. Insgesamt wird die Federal National Mortgage Association daher auf dieser Stufe mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie der Federal National Mortgage Association als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 2,81 und der RSI25 bei 3,96, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwei Wochen wurde die Federal National Mortgage Association von privaten Anlegern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der Federal National Mortgage Association aktuell bei 9525 USD liegt, was einen Abstand von +58,8 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 5998,25 USD bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 7204,9 USD, was einer Differenz von +32,2 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analysen wird die Federal National Mortgage Association-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Signal bewertet.