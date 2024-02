Fannie Mae Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der im Finanzmarkt häufig zur Beurteilung verwendet wird, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man Federal National Mortgage Association anhand des RSI, so ergibt sich folgendes Bild: Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Federal National Mortgage Association-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 32,89, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Federal National Mortgage Association eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich Folgendes: Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 3,24 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,5 USD, was einer Abweichung von +69,75 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt, der bei 4,05 USD liegt, weist mit einer Abweichung von +35,8 Prozent einen positiven Trend auf. Hier wird die Federal National Mortgage Association-Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Federal National Mortgage Association auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt ebenfalls positive Ergebnisse: Die Diskussionsintensität war erhöht, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Insgesamt wird Federal National Mortgage Association also als "Gut"-Wert eingestuft.