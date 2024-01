Fanhua Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fanhua beträgt derzeit 5,31 und liegt 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist. Daher erhält Fanhua in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung gegenüber der Aktie lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der öffentlichen Meinung einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Fanhua auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen bezüglich Fanhua in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Fanhua zeigte sich bei dieser Analyse eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität war stark verändert, was zu einer "Gut"-Einstufung führte. Ebenso wies die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung auf, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Fanhua derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,35 USD, während der Kurs der Aktie bei 6,54 USD liegt, was einer Abweichung von -11,02 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,74 USD zeigt eine Abweichung von -2,97 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt entspricht dies daher dem Rating "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.