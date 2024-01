Fanhua Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Fanhua betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 55,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 49,73 zeigt an, dass Fanhua weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Fanhua in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,56 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 18,99 Prozent, was auf eine Underperformance von -49,55 Prozent für Fanhua hindeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 11,01 Prozent, und Fanhua erreichte eine Unterperformance von 41,57 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Fanhua ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Fanhua in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fanhua bei 5,31, was unter dem Branchendurchschnitt von 39,24 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.