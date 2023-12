Fanhua Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die chinesische Versicherungsgesellschaft Fanhua weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,86 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fanhua liegt bei 43,51, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Versicherung) wird Fanhua als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 5,31, was einen Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,81 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich Fanhua haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Fanhua daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.