Fanhua Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Fanhua-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 6,97 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 5,27 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -24,39 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 6,25 USD, was einem Abstand von -15,68 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Aktienkurs von Fanhua hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,24 Prozent erzielt, was 29,47 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors (3,23 Prozent) liegt. Im Bereich "Versicherung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 15,74 Prozent, wobei Fanhua aktuell 41,98 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fanhua beträgt derzeit 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Versicherungsbranche (Durchschnitt KGV von 41) als unterbewertet gilt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung rund um die Fanhua-Aktie wird auch positiv bewertet. Analysten haben die sozialen Plattformen überprüft und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Stimmung als "Gut" eingestuft. Insgesamt zeigt sich also ein positives Bild der Fanhua-Aktie in Bezug auf die Stimmung.