Fangda Special Steel Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Aktie von Fangda Special Steel zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bereichen. Bei der Analyse von Sentiment und Buzz im Netz ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 4,68 CNH, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Der Aktienkurs selbst ging bei 4,63 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von -1,07 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich eine Differenz von +4,04 Prozent, was erneut zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf den beiden Zeiträumen.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Fangda Special Steel im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,84 Prozent erzielt hat, was 6,64 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Im Branchenvergleich "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie ebenfalls 6,64 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die Aktie von Fangda Special Steel, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Sentiment, technischer Analyse, Branchenvergleich und dem RSI.