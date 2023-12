Fangda Carbon New Material Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Marktstimmung und kann diese verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Frequenz der Stimmungsänderung spielen dabei eine entscheidende Rolle, wenn es um die Einschätzung von Aktien geht. Im Falle von Fangda Carbon New Material wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einem insgesamt guten langfristigen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -11,26 Prozent, während für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -6,37 Prozent festgestellt wurde. Dies führt zu einem insgesamt schlechten Rating für das Unternehmen im Bereich der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Elektrische Ausrüstung"-Branche ergibt sich eine Unterperformance von -12,39 Prozent für Fangda Carbon New Material. Auch im Vergleich mit dem "Industrie"-Sektor liegt das Unternehmen um 12,73 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs.

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Aktie von Fangda Carbon New Material als Neutral-Titel. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine "Schlecht"-Empfehlung hin. Dies führt zu einem insgesamt schlechten Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt ergibt sich also ein überwiegend negatives Bild für die Fangda Carbon New Material-Aktie, sowohl aus technischer als auch aus branchenspezifischer Sicht.