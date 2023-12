Fangda Carbon New Material Aktie: Der absolute Knall!

Die Diskussionen über Fangda Carbon New Material in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stufte das Unternehmen daher als "Gut" ein. Im zurückliegenden Zeitraum konnten sieben Handelssignale ermittelt werden, wovon jedoch nur eines positiv und sechs negativ waren. Dies führte schlussendlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Fangda Carbon New Material sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt der Aktienkurs von Fangda Carbon New Material mit einer Rendite von -13,57 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,39 Prozent. Auch hier liegt Fangda Carbon New Material mit 13,96 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Fangda Carbon New Material-Aktie sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Trend im Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 6,07 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,24 CNH liegt, was einer Abweichung von -13,67 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 5,71 CNH über dem letzten Schlusskurs (5,24 CNH), was einer Abweichung von -8,23 Prozent entspricht. In Summe wird Fangda Carbon New Material auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das langfristige Stimmungsbild in den sozialen Medien zeigt eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung in Bezug auf die Diskussionintensität. Daher wird dem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet.