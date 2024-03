Fangda Carbon New Material Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Aktienkurs von Fangda Carbon New Material hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um -23,27 Prozent entwickelt, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -15,29 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt die Rendite von Fangda Carbon New Material mit -23,27 Prozent um 7,98 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Basierend auf der Analyse sozialer Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Fangda Carbon New Material in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung, da neun von insgesamt neun berechneten Signalen negativ sind. Zusammenfassend wird Fangda Carbon New Material hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fangda Carbon New Material-Aktie beträgt 53, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 51,92 im neutralen Bereich. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der GD200 des Wertes bei 5,64 CNH liegt, während der Kurs der Aktie bei 4,91 CNH um -12,94 Prozent darüber liegt. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 4,82 CNH, was einer Abweichung von +1,87 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie ein Rating von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.