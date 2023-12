Fangda Carbon New Material Aktie: So geht’s nicht weiter!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war in letzter Zeit vor allem die Aktie von Fangda Carbon New Material Gegenstand von Diskussionen, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich jedoch in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit Fangda Carbon New Material befasst, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit zwei "Gut"-Signalen und keinem "Schlecht"-Signal, wodurch insgesamt ein "Gut" Signal vorliegt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Fangda Carbon New Material als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 72,22, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 einen Wert von 66,18 aufweist, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht" Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Aktie von Fangda Carbon New Material mit -13,57 Prozent mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,96 Prozent, wobei Fangda Carbon New Material mit -12,61 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fangda Carbon New Material derzeit als "Schlecht" einzustufen ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 6,15 CNH, wohingegen der Kurs der Aktie (5,6 CNH) um -8,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 5,83 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,95 Prozent entspricht, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einzustufen ist. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".