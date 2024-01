Fangda Carbon New Material Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Aktie von Fangda Carbon New Material hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 6,04 CNH und liegt damit aktuell bei 5,01 CNH, was einer Abweichung von -17,05 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 5,63 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs von -11,01 Prozent unter diesem Wert. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Fangda Carbon New Material bei -13,57 Prozent, was um mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 15,27 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Trotz positiver Diskussionen in den letzten zwei Wochen überwiegen in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsquote, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt. Daher kann die Aktie von Fangda Carbon New Material eine positive Bewertung aufweisen.