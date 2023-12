Fandom Sports Media Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Fandifi wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Fandifi weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, nämlich 66,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fandifi von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch die Diskussionen rund um den Wert waren vorwiegend negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs von 0,005 CAD, dass Fandifi etwa 75 Prozent unter dem GD200 (0,02 CAD) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt ebenfalls einen Kurs von 0,01 CAD an, was zu einem Abstand von 50 Prozent führt und somit auch als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Die Stimmung rund um die Aktien, gemessen anhand von Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher die Aktie von Fandifi bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes mit "Neutral" bewertet.