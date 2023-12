Fandom Sports Media Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies kann wichtige Hinweise auf mögliche Kursbewegungen geben. Für eine detaillierte Analyse haben wir den RSI für Fandifi auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Fandifi weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25, der weniger stark schwankt, zeigt ebenfalls an, dass Fandifi weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 66,67), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Fandifi-Wertpapier in diesem Abschnitt also ein "Neutral"-Rating.

Im Rahmen der charttechnischen Analyse ergibt sich für die Fandifi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,02 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,005 CAD, was einer Differenz von -75 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,01 CAD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -50 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Fandifi insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Fandifi festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb Fandifi insgesamt in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fandifi von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Diskussionen über diesen Zeitraum führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist. Auch die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.