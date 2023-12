Fandifi Technology Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Global Clean Energy":

In den letzten zwei Wochen wurde Fandifi hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" einzustufen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Fandifi liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Fandifi weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,67, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Fandifi-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Bei Fandifi konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Fandifi daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Fandifi-Aktie ein Durchschnitt von 0,02 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,005 CAD (-75 Prozent Unterschied), daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,01 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-50 Prozent), somit erhält die Fandifi-Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält Fandifi damit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.