Fancamp Exploration Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hat der RSI der Fancamp Exploration-Aktie einen Wert von 50 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Fancamp Exploration.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird Fancamp Exploration als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 0,87 liegt, während das Branchen-KGV bei 337,04 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In technischer Hinsicht zeigt die Fancamp Exploration eine kurzfristige Einschätzung von "Gut", da der Kurs von 0,09 CAD inzwischen +12,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -10 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Fancamp Exploration in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Daher erhält sie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Fancamp Exploration ein "Neutral"-Wert.