Familienunternehmen Jabari setzt Erfolgsgeschichte mit neuer Möbelmarke Jabari fort

BerlinDie traditionsreiche Berliner Marya Möbel GmbH der Brüder Moutaz und Mohammed Jabari erweitert mit der Marke Jabari 2022 ein weiteres Mal ihr Produktsortiment und bietet ihren Kunden ab sofort eine große Auswahl hochwertiger Baby- und Kinderbetten an, die traditionelle und moderne Stilkonzepte behutsam miteinander verbinden.Neue Produktlinie Jabari erscheintDie neue Kollektion Jabari, die nach dem Nachnamen der beiden Unternehmensinhaber benannt ist, umfasst fünf Babywiegen, vier Baby- und sechs Kinderbetten, die sich nicht nur durch ihre innovativen Materialkombinationen, ihre luxuriöse Polsteroptik und ihre hochwertige Qualität auszeichnen. Darüber hinaus sind alle Produkte optimal auf die besonderen Bedürfnisse von Babys und Kindern abgestimmt. Sie weisen einen zuverlässigen Fleckenschutz auf, sind wasser- und ölabweisend, atmungsaktiv, antibakteriell und pflegeleicht. Zudem legen Moutaz und Mohammed Jabari viel Wert auf Nachhaltigkeit, was sich in optimierten Lieferketten und regionalen Öko-Tex-geprüften Materialien niederschlägt."All unsere Produkte sind zu 100 % Handmade in Berlin", so Moutaz Jabari. "Von der Matratze bis zum kompletten Bett. Mit diesem Qualitätsmerkmal kommen wir dem immer stärkeren Nachhaltigkeitsbewusstsein unserer Kunden entgegen, während wir gleichzeitig die Qualität hochhalten, für die der Name Jabari seit über 60 Jahren steht."Jabari - eine deutsch-syrische Erfolgsgeschichte im Herzen BerlinsDie Marke Jabari der Marya Möbel GmbH steht für eine mehr als 60-jährige Geschichte, die im Jahr 1960 mit dem Tischler Ahmad Jabari in Syrien begann, der in Aleppo ein traditionelles Unternehmen für Polstermöbel aufbaute, mit dem er hochwertige Einrichtungsgegenstände konzipierte und herstellte. Mit den Jahren konnte der Handel stetig ausgeweitet werden und die Polsterei gewann an Größe. Im Jahr 2000 belief sich die Produktionsfläche bereits auf über 5.000 m² - bei einer Mitarbeiterzahl von 50.In dieser Zeit lernten auch die Brüder Moutaz und Mohammed Jabari ihr Handwerk, die sich 2018 mit ihrer eigenen Polsterei in Berlin selbstständig machten. Mit ihrem Unternehmen bieten sie privaten wie gewerblichen Kunden eine große Auswahl hochwertiger Möbel und professionelle Bepolsterungsleistungen an.Über JabariJabari ist eine Marke der Marya Möbel GmbH aus Berlin, unter der Moutaz und Mohammed Jabari ihren Kunden eine große Auswahl hochwertiger Kinder- und Babybetten anbieten. Die beliebten Produkte überzeugen mit ihrer hohen Produktqualität und einer an den Grundsätzen nachhaltiger Ressourcennutzung orientierten Materialauswahl. Darüber hinaus profitieren Kunden in der Berliner Manufaktur von mehr als 25 Jahren Erfahrung und einem freundlichen Service.Pressekontakt:Marya Möbel GmbHBerliner Str. 3910715 BerlinE-Mail: info@marya-moebel.deWebseite: jabari-shop.de/