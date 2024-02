Familienministerin Paus stellt Studie zu Hass in sozialen Medien vor

BERLIN (dpa-AFX) - Dem Hass in den sozialen Medien geht eine neue Studie auf die Spur, die an diesem Dienstag (10.00 Uhr) in Berlin vorgestellt wird. Gewaltandrohungen, Diskriminierung, unverhohlener Rassismus und Antisemitismus seien an der Tagesordnung, hieß es vorab. Die Ergebnisse stellt Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) gemeinsam mit dem "Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz" vor./bw/DP/he