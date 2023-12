Fameglow Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Aktuell beträgt das KGV von Fameglow 25, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" im Durchschnitt ein KGV von 30 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Fameglow daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Fameglow bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent und damit 6,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik von Fameglow wird daher von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Fameglow aktuell bei 0,64 HKD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,53 HKD und damit 17,19 Prozent unter der GD200. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -7,02 Prozent liegt. Damit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

Im Branchenvergleich erzielte Fameglow in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,71 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt um -4,18 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +31,89 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Fameglow mit einer Überperformance von 23,44 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Fameglow in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

