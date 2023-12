Fameglow Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Fameglow: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Fameglow-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,29 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Fameglow bei 0,53 HKD liegt, was einer Entfernung von -17,19 Prozent vom GD200 (0,64 HKD) entspricht. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 0,58 HKD ein "Schlecht"-Signal auf. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Fameglow mit 27,71 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 22 Prozent. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,13 Prozent aufweist, liegt die Fameglow mit 30,84 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt hingegen an, dass die Fameglow-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Fameglow-Aktie in einigen Bereichen unterdurchschnittlich abschneidet, in anderen jedoch eine sehr gute Entwicklung verzeichnet. Anleger sollten daher die verschiedenen Aspekte der Aktienanalyse berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.