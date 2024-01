Fameglow Aktie: Reagiert die Aktie?

Derzeit bietet die Aktie von Fameglow eine Dividendenrendite in Höhe von 0 %, was 6,24 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste liegt. Dies deutet auf einen geringeren Ertrag hin, weshalb die Dividenden des Unternehmens als niedriger eingestuft werden. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Konzerns die Bewertung "Schlecht".

Im Hinblick auf die fundamentalen Kriterien weist Fameglow ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,91 auf, während der Branchendurchschnitt bei 31,95 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Fameglow wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Fameglow.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Fameglow weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass die Aktie von Fameglow derzeit niedrigere Dividenden bietet, fundamental unterbewertet ist und ein neutrales Anleger-Sentiment aufweist. Im Hinblick auf den RSI wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft.