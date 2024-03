Fameglow Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Fameglow beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Fameglow in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,79 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche bedeutet dies eine Underperformance von -7,63 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -2,71 Prozent deutlich darunter.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tages-Durchschnitt für Fameglow bei 0,57 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,335 HKD liegt, was einer Abweichung von -41,23 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,5 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass Fameglow eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Fameglow in diesem Punkt.