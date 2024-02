Fameglow Aktie: Geht es jetzt los?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fameglow liegt derzeit bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,35 für "Diversifizierte Verbraucherdienste" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Fameglow als neutral ein. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen einen Wert von 50 auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

In Bezug auf die Dividende liegt Fameglow mit einer Ausschüttung von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,55 % im Bereich der Diversifizierten Verbraucherdienste. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenausschüttung.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Fameglow. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion, da es weder übermäßig positive noch negative Diskussionen gab. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Fameglow unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Fameglow daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den fundamentalen Kriterien, dem Relative Strength-Index, der Dividende und dem Sentiment in den sozialen Medien.