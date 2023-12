Falum Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Fulum-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 6,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 6,28) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Fulum-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 36,98, was 20 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche (Durchschnitt KGV der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 30) liegt. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "teuer" eingestuft und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Fulum-Aktie ein Durchschnitt von 0,22 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,23 HKD, was einer Steigerung von 4,55 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen ähnliche Werte auf und erhalten daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Fulum somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung gegenüber Fulum war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den Social Media hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Fulum daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird die Aktie somit auch für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.