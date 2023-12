Falum Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Fulum-Aktie wird derzeit in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern eine umfassende Einschätzung zu ermöglichen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 6,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 6,26) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Fulum-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse wird die Fulum-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,22 HKD, während der Kurs der Aktie (0,214 HKD) um -2,73 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,23 HKD, was einer Abweichung von -6,96 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert, wobei die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ein langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Die Aktie von Fulum zeigt dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fulum weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung herangezogen. Das aktuelle KGV für Fulum beträgt 33, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (durchschnittliches KGV von 31) eine Überbewertung darstellt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.