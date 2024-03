Falum Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Fulum-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Fulum auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs für Fulum ergibt daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Fulum in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge zu dem Schluss, dass in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fulum-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,21 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (0,19 HKD) deutlich darunter liegt (Unterschied -9,52 Prozent) und wir die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewerten. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,2 HKD, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-5 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Fulum für die einfache Charttechnik also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Fulum mit einer Rendite von -8,27 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" erreicht eine mittlere Rendite von -2,95 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Fulum auch hier mit 5,32 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Fulum-Aktie.