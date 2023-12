Falcon Metals Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für den RSI von Falcon Metals -Australia ergibt sich ein Wert von 66,67, was eine neutrale Bewertung zur Folge hat. Der RSI25 beläuft sich auf 47,06, was ebenfalls zu einer Einordnung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" für das Unternehmen.

Die Anleger-Stimmung bei Falcon Metals -Australia wird in den Diskussionsforen und sozialen Medien als neutral bezeichnet. In den letzten Wochen waren weder besonders positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Tendenzen wurden in den sozialen Medien registriert, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Falcon Metals -Australia-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,23 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,14 AUD weicht um -39,13 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält das Unternehmen jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für Falcon Metals -Australia insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des RSI, der Anleger-Stimmung, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse.