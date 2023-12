Falcon Metals Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten zwei Wochen wurde Falcon Metals -Australia von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Meinungsäußerungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren größtenteils neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Falcon Metals -Australia hatte in den letzten Monaten wenig Aktivität in Bezug auf Wortbeiträge und eine geringe Veränderung der Stimmung. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum vorhanden, was einer "Neutral"-Einschätzung entspricht. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt, um den Auf- oder Abwärtstrend einer Aktie zu bestimmen. Der 200-Tages-Durchschnitt für Falcon Metals -Australia beträgt 0,25 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,15 AUD liegt (-40 Prozent Abweichung). Daher erhält Falcon Metals -Australia eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,16 AUD unter dem letzten Schlusskurs (-6,25 Prozent Abweichung). Somit wird auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating vergeben. Insgesamt erhält Falcon Metals -Australia auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Falcon Metals -Australia beträgt 44,44, was eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

