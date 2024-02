Mit Falcon Gold wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Falcon Gold":

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Falcon Gold wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Falcon Gold überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 62,5, was bedeutet, dass Falcon Gold weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Falcon Gold zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Zusätzlich haben unsere Analysten die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Falcon Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,04 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,02 CAD) eine Abweichung von -50 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (0,03 CAD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält Falcon Gold somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.