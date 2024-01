FalconStor Software Aktie: In Lauerstellung

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Falconstor Software in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt kann daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Falconstor Software nun auf 1,25 USD, während der Aktienkurs selbst 1,34 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +7,2 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1,18 USD, was einen Abstand von +13,56 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Falconstor Software liegt bei 46,48, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 49,38 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Falconstor Software durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Neutral".