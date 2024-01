Falco Aktie: Das ist ein Hammer

Die aktuelle Dividendenrendite von Falco liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,65 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Falco waren. Positivere Themen wurden nur an einem Tag diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führte.

Die Stimmung rund um Falco wurde auch anhand von langfristigen Analysen unter Investoren und Internetnutzern überprüft. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Zudem blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für Aktien, der für Falco einen aktuellen Wert von 33,33 ergibt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung für die RSI.