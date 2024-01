Falco Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Zahlen und Kennzahlen eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und die Diskussionen im Netz. Im Falle von Falco zeigt die langfristige Beobachtung, dass die Diskussionsintensität im Netz im üblichen Rahmen liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,13 CAD für den Schlusskurs der Falco-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,14 CAD, was einer Abweichung von +7,69 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält Falco daher eine positive Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 0,12 CAD eine Abweichung von +16,67 Prozent, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für Falco beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält Falco in Bezug auf die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Falco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,55 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +15,66 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche dar. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt Falco mit einer Überperformance von 15,66 Prozent deutlich vorne, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt erhält Falco somit eine neutrale bis positive Gesamtbewertung in den verschiedenen Kategorien.