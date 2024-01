Falco Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die technische Analyse der Falco-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,13 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,115 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -11,54 Prozent und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,12 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,17 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Falco durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich hat die Falco-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,55 Prozent erzielt, was 15,07 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -10,52 Prozent, und Falco liegt aktuell 15,07 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.